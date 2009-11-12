11 грудня УЄФА назве українські міста, які приймуть Євро-2012

УЄФА вирішуватиме, які українські міста приймуть Євро-2012, 10-11 грудня на Мадейрі (Португалія).

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщено на офіційному сайті УЄФА.

Згідно з повідомленням, останнє в 2009 році засідання Виконавчого комітету УЄФА розпочнеться в четвер, 10 грудня, на Мадейрі і продовжиться в п’ятницю, 11 грудня.

Засідання відбудеться в готелі Reid`s Palace в місті Фуншал, яке є столицею округу Мадейра. У числі інших на ньому буде присутній президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ. В четвер збори пройдуть з 14.00 до 17.00 за місцевим часом, а в п`ятницю - з 09.00 до 12.00.

У п`ятницю відразу після засідання, приблизно о 12.15 за місцевим часом, запланована прес-конференція. На засіданні Виконкому вирішуватиметься питання, які саме українські міста приймуть Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, на право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року претендують чотири українських міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ.