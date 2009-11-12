Російський футбольний арбітр намагався накласти на себе руки

Російський футбольний арбітр Альмір Каюмов, який намагався покінчити життя самогубством, знаходиться в лікарні. Про це повідомляє газета "Советский спорт" з посиланням на главу Колегії футбольних арбітрів Сергія Зуєва. Від інших коментарів він відмовився. Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що Каюмов став у вікні своєї квартири, де його помітили перехожі, які викликали міліцію. Оперативна група, яка прибула на місце, переконала рефері повернутися в квартиру, після чого його відправили до психоневрологічної лікарні.

Останній раз Каюмов був головним арбітром матчу Прем`єр-ліги РФ 25 жовтня, коли грали ЦСКА і "Москва". Тоді за свою роботу він одержав "двійку" від делегата матчу, зокрема, за помилкове призначення 11-метрового у ворота ЦСКА.

Эхо Москвы