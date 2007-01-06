Луїш Фігу гратиме в саудівському клубі

Португальський півзахисник Луїш Фігу гратиме в саудівському футбольному клубі "Аль-Іттіхад".

Контракт між клубом і відомим португальським півзахисником підписаний напередодні в бахрейнській столиці Манамі. Фігу перебуває тут у складі міланського "Інтер", який проведе у суботу товариський матч із збірною бахрейнського королівства.

Прес-центр "Аль-Іттіхад" поширив у Джидді заяву, в якій підтвердив досягнення домовленості з футболістом.

Фінансові умови угоди року для саудівського футболу не розголошуються.

Як пише газета "Указ", в найближчий день керівництво клубу "Аль-Іттіхад" проведе в Джидді прес-конференцію, на якій будуть розкриті умови контракту.

Раніше саудівський клуб планував запросити Луїша Фігу на півтора роки і виплатити йому протягом цього терміну 4,5 мільйона євро.