Хей пропонує Кличкам поєдинок на «Вемблі»
09:20, 11 листопада 2009Спорт
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Руїза англієць уже подумки переміг?
Чемпіон світу WBA у надважкій вазі Девід Хей пропонує братам Кличкам поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі" у другій половині 2010 року.
Про це британець заявив на прес-конференції у Лондоні, повідомляє Eastsideboxing.
"Я не буду відтягувати зустріч із Кличками. На початку наступного року у мене буде обов`язковий захист титулу у бою проти Джона Руїза, а вже наступний мій поєдинок може бути проти когось з Кличків", - заявив боксер.
За словами Хея, для нього немає значення, з ким з українських чемпіонів проводити бій першим.
"Бій відбудеться у другій половині 2010 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Колись Клички хотіли провести там бій, я готовий допомогти їм у цьому", - наголосив Хей.
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