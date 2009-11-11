Хей пропонує Кличкам поєдинок на «Вемблі»

Чемпіон світу WBA у надважкій вазі Девід Хей пропонує братам Кличкам поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі" у другій половині 2010 року.

Про це британець заявив на прес-конференції у Лондоні, повідомляє Eastsideboxing.

"Я не буду відтягувати зустріч із Кличками. На початку наступного року у мене буде обов`язковий захист титулу у бою проти Джона Руїза, а вже наступний мій поєдинок може бути проти когось з Кличків", - заявив боксер.

За словами Хея, для нього немає значення, з ким з українських чемпіонів проводити бій першим.

"Бій відбудеться у другій половині 2010 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Колись Клички хотіли провести там бій, я готовий допомогти їм у цьому", - наголосив Хей.

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