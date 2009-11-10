Воротар збірної Німеччини з футболу кинувся під потяг

У Німеччині помер воротар національної збірної країни з футболу Роберт Енке. Про це повідомило у вівторок, 10 листопада, агентство спортивної інформації SID з посиланням на керівника прес-служби поліції Ганновера Штефана Віттке (Stefan Wittke). Віттке повідомив, зокрема, що 32-річний Енке помер внаслідок "інциденту із смертельним результатом в районі одного із залізничних переїздів". За його словами, всі обставини цієї трагедії свідчать про те, що голкіпер "бундестім" наклав на себе руки. За даними агентства AP, Енке загинув, кинувшись під потяг.

Раніше повідомлялося, що Роберт Енке, що грав за клуб першої футбольної бундесліги "Ганновер 96", пропустив чотири останні матчі збірної ФРН через інфекційну хворобу. Тим часом президент цього клубу Мартін Кінд (Martin Kind) в інтерв`ю SID схарактеризував Енке як людину "з нестійкою психікою", хоча, за словами Кінда, про це не було відомо широкій громадськості. Агентство нагадало, що три роки тому померла дворічна донька Роберта Енке Лара, яка мала вроджену хворобу серця.

Deutsche Welle