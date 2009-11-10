Михайличенко: їдемо до Греції за перемогою

У понеділок, 9 листопада, національна збірна України запросила представників ЗМІ у своє розташування на заміську базу київського «Динамо» в Кончі-Заспі. Традиційному відкритому тренуванню «синьо-жовтих» передувала прес-конференція головного тренера команди Олексія Михайличенка. Наразі його підопічні готуються до матчів плей-офф ЧС-2010 проти команди Греції, що відбудуться 14 та 18 листопада в Афінах та Донецьку відповідно, нагадує прес-служба ФФУ.

Розмірковуючи про стратегію у протистоянні з греками, керманич «синьо-жовтих» заявив, що в Афінах його команда не гратиме на нічию: «Який нас результат влаштує у першому поєдинку, стане відомо лише після матчу-відповіді. Тож ми їдемо до Греції за перемогою. І для нас в даному випадку немає різниці між домашньою та виїзною грою. Нам потрібно за сумою двох поєдинків досягти такого результату, який би дозволив нам поїхати на фінальну частину чемпіонату світу».

Водночас Олексій Михайличенко віддав належне супернику української збірної: «Греція − добротна команда, в якій поєднано досвід і молодість, яка тривалий час працює під керівництвом одного й того ж тренера, який неухильно дотримується вибраного напряму. Рехагель тренує Грецію протягом семи років, і за цей час він досконало вивчив можливості своїх футболістів, а ті, у свою чергу, принципи та схеми наставника. Тож не дивно, що у плей-офф наша пара чи не єдина, в якій шанси суперників оцінюються як рівні − 50 на 50».