Питання з трансляцією матчу Греція - Україна зависло в повітрі

Питання з трансляцією першого матчу раунду плей-офф відбіркового циклу ЧС-2010 між збірними Греції і України, який пройде найближчої суботи в Афінах, все ще знаходиться на стадії вирішення. Як відомо, всі матчі української збірної в рамках групового етапу відбіркового циклу транслював телеканал «Україна». Проте ігри плей-офф у цей «телевізійний пул» не входили, тому зараз питання з трансляцією матчу з Афін між Грецією і Україною зависло в повітрі. І жодна з українських телекомпаній ще не купила «картинку» першої гри, яка відбудеться наступної суботи.

Як заявили в компанії «Україна футбол Інтернешнл» (комерційний партнер Федерації футболу), переговори між українськими телеканалами й агентом, який володіє правами на трансляцію матчу Греція — Україна, в самому розпалі. Проте коли закінчаться торги, спрогнозувати складно. «У нашій історії відомі випадки, коли питання про трансляцію вирішувалося за декілька годин до матчу», — сказав гендиректор УФІ Олег Шкреба. Орієнтовна сума вартості трансляції — 200—300 тисяч доларів.

За наявною інформацією, один з фаворитів можливої трансляції — телеканал «Україна», проте бажання показати футбол мають також «Інтер» та УТ-1. «Поки коментувати нічого. Йдуть торги», — заявив директор каналу «Футбол» телекомпанії «Україна» Олександр Денисов. Крім того, також ще не визначений телеканал, який покаже 18-го листопада у відповідь матч Україна — Греція.

Динамо Киев от Шурика