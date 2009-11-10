Девід Хей повернувся додому абсолютним героєм

Він став першим британцем після Ленокса Льюїса, який добув титул чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

У суботу Девід побив на 44 кілограми важчого за себе Миколу Валуєва. Росіянин поступився за очками, бо Хей його просто заганяв по рингу. В понеділок Девід повернувся додому, в Лондон. Зустрічали його справді як героя, адже він здолав найвищого і найважчого боксера в світі. Але найбільше 29-річного боксера тішить те, що він ввійшов в історію світового боксу. Тепер ціль Девіда Хея – брати Клички. Після бою з Валуєвим він пообіцяв обов’язково вийти в ринг проти когось з українців.

ICTV