Валуєв і Кличко почали переговори про об`єднувальний бій

Менеджер російського боксера Миколи Валуєва Борис Дімітров в інтерв`ю інтернет-виданню "Спорт сегодня" розповів, що в даний час ведуться переговори про можливий об`єднувальний бій його підопічного з українцем Володимиром Кличком.

За словами Дімітрова, переговори ведуться на рівні керівництва двох федерацій – WBA (Всесвітня боксерська організація) і IBF (Міжнародна боксерська федерація), чемпіонами за версіями яких, відповідно, є Валуєв і Кличко.

"Нам такий бій цікавий, промоутерам Кличка теж. Зараз ідуть переговори на рівні двох федерацій - WBA і IBF, - сказав Дімітров. - Я думаю, пора Миколі виходити на серйозний рівень. Тим більше, Кличко не такий вже і страшний. Звичайно, він дуже сильний боксер, але "пробитий". Після нокауту від Брюстера в ньому досі живе страх, який видно в кожному бою, навіть в найуспішніших".

Менеджер Валуєва розповів, що об`єднувальний поєдинок з Кличком може відбутися в Санкт-Петербурзі або Москві.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Микола Валуєв проведе 20 січня в Базелі з американцем Джамілем Маклайном. У разі перемоги, за правилами WBA, його чекає бій з обов`язковим претендентом Русланом Чагаєвим з Узбекистану. Що стосується Володимира Кличка, то 10 березня він захищатиме свій пояс в поєдинку з американцем Реєм Остіном.

Лента.ру