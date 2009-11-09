Кличко: вітаю Хея, але я його нокаутую

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі українець Віталій Кличко висловив упевненість у тому, що він зможе нокаутувати новоспеченого чемпіона світу WBA Девіда Хея.

"Я готовий поборотися з ним у будь-який час і я нокаутую його. Але я його поздоровляю. Він добре виступив, і добився гарної очкової перемоги.

Рахунок був досить близьким. Я готовий поборотися з будь-яким боксером у світі. Я готовий показати всім, що є найсильнішим у світі", - цитує Кличка Sportinglife.

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