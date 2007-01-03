14-річний підліток сам перетнув Атлантику (фото)

14-річний британський підліток Майкл Перхем (Michael Perham) з містечка Potters Bar (графство Хертфордшир) став наймолодшим в історії яхтсменом, який здійснив одиночне плавання через Атлантику. 3 січня о 10 годині ранку за місцевим часом його 28-футова яхта Cheeky Monkey увійшла до доку Нельсона в Англійській бухті на півдні карибського острова Антігуа через шість з половиною тижнів після старту, повідомляє Sky News.

Подорож почалася 18 листопада з Гібралтара, і спочатку передбачалося, що вона займе чотири тижні, проте Майклові довелося відхилитися від курсу через поломку навігаційного обладнання в районі Канарських островів і островів Зеленого Мису.

В океані хлопчик був не один - його супроводжував батько, досвідчений яхтсмен Пітер Перхем, на своїй яхті Arcturus. Пітер допомагав синові впоратися з труднощами по радіозв`язку, проте жодного разу не прийшов йому на допомогу особисто, щоб не порушити умов постановки рекорду.

Майкл Перхем почав самостійно плавати під вітрилом з семи років і до початку свого одиночного плавання вже пройшов по морю декілька тисяч кілометрів.

Попередній рекорд належить 15-річному Себастьяну Кловеру, який, також у супроводі яхти батька, здійснив тритижневе плавання від Канарських островів до острова Антігуа в січні 2003 року.

Лента.ру