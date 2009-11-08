Валуєв: позначалася різниця у вазі

Британець Девід Хей виграв бій за титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі у Миколи Валуєва завдяки впевненій перемозі в останньому з 12 раундів поєдинку, вважає сам російський боксер.

"Усе вирішлося в останньому раунді, - сказав після поєдинку Валуєв. - Саме він став визначальним".

За час поєдинку Валуєв зміг завдати по своєму суперникові лише кілька силових ударів, коли Хей застоювався в кутках рингу або у канатів. "Головною проблемою для мене стала швидкість суперника, - визнав Валуєв. - Я практично не міг працювати своєю правою рукою, та й різниця у вазі - більше 40 кг - позначалася", - наводить його слова РІА "Новости".