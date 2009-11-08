Девід Хей забрав пояс у Валуєва

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBA росіянин Микола Валуєв поступився титулом британцеві Девіду Хею.

Двоє суддів віддали перемогу Хею з однаковим рахунком 112:116 і один визнав бій рівним - 114:114.

Валуєв довго домінував, але перевага не виливалася в удари. По суті, одна вдала атака Хея наприкінці 12-го раунду вирішила результат всього бою.