Девід Хей забрав пояс у Валуєва

00:54, 08 листопада 2009
Спорт
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Судді віддали перемогу британцеві

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBA росіянин Микола Валуєв поступився титулом британцеві Девіду Хею.

Двоє суддів віддали перемогу Хею з однаковим рахунком 112:116 і один визнав бій рівним - 114:114.

Валуєв довго домінував, але перевага не виливалася в удари. По суті, одна вдала атака Хея наприкінці 12-го раунду вирішила результат всього бою.

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