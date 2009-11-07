УЄФА перевірила Донбас-Арену перед матчем з греками

Делегація експертів УЄФА, до складу якої входили директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, виконавчий директор «UEFA new company» Девід ТЕЙЛОР і керівник організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, залишилися задоволені якістю готовності стадіону «Донбас Арена» до матчів європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні в ході своєї інспекції в Донецьку готовності об`єктів до Євро-2012, у тому числі й стадіону «Донбас Арена».

За повідомленням медіацентру стадіону, гостей цікавила не тільки спортивна складова, а й впорядкованість прилеглої до арени території, умови розміщення уболівальників, технічне і організаційне забезпечення телевізійних трансляцій, сервісне обслуговування.

Матч плей-офф збірних України і Греції за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу - 2010 відбудеться в Донецьку 18 листопада.

Раніше Федерація футболу Греції оголосила, що перший (14 листопада) матч плей-офф проти збірної України місцева національна команда проведе на Олімпійському стадіоні в Афінах.