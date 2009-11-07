Результати 12-го туру англійської Прем'єр-ліги

... а завтра - Челсі - МЮ

Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру англійської Прем`єр-ліги Астон Вілла - Болтон 5:1 (Ешлі Янг 5, Агбонлахор 43, Кар`ю 53, Мілнер 72, Куельяр 75 - Елмандер 45) Тоттенхем - Сандерленд 2:0 (Кін 12, Хаддлстоун 68) Манчестер Сіті - Бернлі 3:3 (Райт-Філліпс 43, Туре 55, Белламі 58 - Александер 19, Флетчер 32, Макдональд 87) Блекберн - Портсмут 3:1 (Робертс 52, 86, Нельсен 73 - О`Хара 15) Вулверхемптон - Арсенал 1:4 (Креддок 89 - Зубар 28 автогол, Едуардо 36, Фабрегас 45, Аршавін 66) Завтра грають (у дужках набрані очки): Халл Сіті (8) - Сток Сіті (16) Віган (13) - Фулхем (14) Вест Хем (10) - Евертон (12) Челсі (27) - МЮ (25) Післязавтра тур завершать: Ліверпуль (18) - Бірмінгем (11)

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