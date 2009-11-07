Результати 12-го туру англійської Прем'єр-ліги
21:12, 07 листопада 2009Спорт
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... а завтра - Челсі - МЮ
Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру англійської Прем`єр-ліги
Астон Вілла - Болтон 5:1 (Ешлі Янг 5, Агбонлахор 43, Кар`ю 53, Мілнер 72, Куельяр 75 - Елмандер 45)
Тоттенхем - Сандерленд 2:0 (Кін 12, Хаддлстоун 68)
Манчестер Сіті - Бернлі 3:3 (Райт-Філліпс 43, Туре 55, Белламі 58 - Александер 19, Флетчер 32, Макдональд 87)
Блекберн - Портсмут 3:1 (Робертс 52, 86, Нельсен 73 - О`Хара 15)
Вулверхемптон - Арсенал 1:4 (Креддок 89 - Зубар 28 автогол, Едуардо 36, Фабрегас 45, Аршавін 66)
Завтра грають (у дужках набрані очки):
Халл Сіті (8) - Сток Сіті (16)
Віган (13) - Фулхем (14)
Вест Хем (10) - Евертон (12)
Челсі (27) - МЮ (25)
Післязавтра тур завершать:
Ліверпуль (18) - Бірмінгем (11)
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