Президент "Інтера" побоюється "Рубіна"

Президент міланського "Інтера" Массімо Моратті вважає, що "Рубін" не менш небезпечний, ніж "Барселона".

"Я із самого початку говорив, що команда "Рубін" здатна піднести сюрприз у нашій групі. Коли я тільки побачив результати жеребкування, то відразу подумав, що "Інтеру" і "Барселоні" слід побоюватися цієї команди.

Я дивився домашній матч "Рубіна" проти "Барселони" і повинен зізнатися, що російська команда мені сподобалася. Цей клуб дуже грамотно підготовлений тактично, а тому нам буде непросто відіграти проти їх в Мілані," - сказав Моратті.

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