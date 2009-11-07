Президент "Інтера" побоюється "Рубіна"
18:57, 07 листопада 2009Спорт
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"Казанці здатні піднести сюрприз"
Президент міланського "Інтера" Массімо Моратті вважає, що "Рубін" не менш небезпечний, ніж "Барселона".
"Я із самого початку говорив, що команда "Рубін" здатна піднести сюрприз у нашій групі. Коли я тільки побачив результати жеребкування, то відразу подумав, що "Інтеру" і "Барселоні" слід побоюватися цієї команди.
Я дивився домашній матч "Рубіна" проти "Барселони" і повинен зізнатися, що російська команда мені сподобалася. Цей клуб дуже грамотно підготовлений тактично, а тому нам буде непросто відіграти проти їх в Мілані," - сказав Моратті.
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