Луческу: довелося поговорити з футболістами трохи жорстко

Головний тренер «Шахтаря», який здобув учора чергову перемогу в груповій стадії Ліги Європи УЄФА прокоментував гру своїх підопічних.

"Загалом, думаю, вийшла хороша гра. Якщо говорити про нашу команду, то в першому таймі у гравців якоюсь мірою не було належної концентрації. У перерві довелося поговорити з футболістами трохи жорстко, і далі вони заграли інакше. На відміну від першого тайму, в другому ми більше контролювали м`яч, примушували суперника атакувати і тим самим розкриватися, у нас з`являлися можливості провести свої атаки.

Відзначу, що результат відповідає тому, що відбувалося на полі. Наші футболісти використовували помилки суперника. І ми сьогодні по праву були сильніші. Ми знали, що «Тулуза» діятиме досить агресивно, наші гравці це відчули. Тому в перерві й було сказано, щоб вони швидше працювали з м`ячем, швидше віддавали його один одному. У цьому сенсі другий тайм вийшов кращим за перший. Тепер ми спробуємо обіграти «Брюгге», щоб якимсь чином допомогти «Тулузі»", - сказав Луческу.

ФК "Шахтар"