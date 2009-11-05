"Мілан" візьме участь у відкритті нового стадіону в Казахстані

Знаменитий італійський футбольний клуб "Мілан" візьме участь у відкритті нового стадіону Астани, повідомив президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву, який перебуває в Римі з офіційним візитом, прем`єр-міністр Італії і патрон клубу Сильвіо Берлуськоні

"Я підтвердив президентові Казахстану, що "Мілан" відвідає Астану, щоб відкрити новий стадіон в Астані, і ми дотримаємось цієї обіцянки", - заявив Берлусконі у четвер ввечері на спільній прес-конференції з Назарбаєвим у Римі.

РІА "Новости"