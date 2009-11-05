Результати матчів Ліги Європи (групи A-F)
Шахтар і Тулуза зіграли перший тайм
Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи (в групи A-F)
Група A Динамо (Загреб) - Аякс 0:2
Андерлехт - Тимішоара 3:1
Після чотирьох турів: Андерлехт - 8 очок, Аякс 8, Тимішоара 2, Динамо 0*
* З Динамо зняті три очки за бійки на трибунах у матчі з Тимішоарою, рішення може бути оскаржене.
Група B Дженоа - Лілль 3:2
Славія (Прага) - Валенсія 2:2
Після чотирьох турів: Лілль - 7 очок, Валенсія - 6, Дженоа 6, Славія 2
Група C Гамбург - Селтік 0:0
Рапід (Відень) - Хапоель (Тель-Авів) 0:3
Після чотирьох турів: Хапоель - 9 очок, Гамбург 7, Рапід 4, Селтік 2
Група D Херенвен - Герта 2:3
Спортинг (Лісабон) - Вентспілс 1:1
Після чотирьох турів: Спортинг - 10 очок, Херенвен 4, Герта 4, Вентспілс 3
Група E Рома - Фулхем 2:1
Базель - ЦСКА (Софія) 3:1
Після чотирьох турів: Базель - 9 очок, Рома 7, Фулхем 5, ЦСКА 1
Група F
Штурм - Панатінаїкос 0:1
Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3
Після чотирьох турів: Галатасарай - 10 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 3, Штурм 1