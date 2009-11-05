Результати матчів Ліги Європи (групи A-F)

Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи (в групи A-F)

Група A Динамо (Загреб) - Аякс 0:2

Андерлехт - Тимішоара 3:1

Після чотирьох турів: Андерлехт - 8 очок, Аякс 8, Тимішоара 2, Динамо 0*

* З Динамо зняті три очки за бійки на трибунах у матчі з Тимішоарою, рішення може бути оскаржене.

Група B Дженоа - Лілль 3:2

Славія (Прага) - Валенсія 2:2

Після чотирьох турів: Лілль - 7 очок, Валенсія - 6, Дженоа 6, Славія 2

Група C Гамбург - Селтік 0:0

Рапід (Відень) - Хапоель (Тель-Авів) 0:3

Після чотирьох турів: Хапоель - 9 очок, Гамбург 7, Рапід 4, Селтік 2

Група D Херенвен - Герта 2:3

Спортинг (Лісабон) - Вентспілс 1:1

Після чотирьох турів: Спортинг - 10 очок, Херенвен 4, Герта 4, Вентспілс 3

Група E Рома - Фулхем 2:1

Базель - ЦСКА (Софія) 3:1

Після чотирьох турів: Базель - 9 очок, Рома 7, Фулхем 5, ЦСКА 1

Група F

Штурм - Панатінаїкос 0:1

Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3

Після чотирьох турів: Галатасарай - 10 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 3, Штурм 1