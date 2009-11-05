Шева: не треба ні в кого тикати пальцем

Нападаючий київського "Динамо" Андрій Шевченко, визнаний гравцем матчу у вчорашньому поєдинку Ліги чемпіонів між киянами та міланським "Інтером" (1:2 на користь італійців), не став шукати винних в програші своєї команди:

"Грає команда. Не треба ні в кого тикати пальцем. Всі разом ми повинні вирішувати цю проблему і в наступній грі зіграти набагато краще", - сказав форвард.

Щодо причини поразки Шева висловився таким чином: "У нас багато молодих гравців, не всі з яких зуміли впоратися з напругою матчу, і взагалі у нас молода команда. Всі ми сьогодні зіграли трішки неправильно".

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