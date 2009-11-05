Результати матчів Ліги чемпіонів

3-4 листопада були зіграні матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів

Група A

Баварія - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90)

Маккабі - Ювентус 0:1 (Каморанезі 45)

Після чотирьох турів: Бордо - 10 очок, Ювентус 8, Баварія 4, Маккабі 0

Група B

Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Місимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87)

МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуен 29, Скоулз 84, Валенсія 90 - Дзагоєв 25, Красич 31, Березуцький 47)

Після чотирьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1

Група C

Мілан - Реал 1:1 (Роналдіньо 35 пен. - Бензема 29)

Марсель - Цюріх 6:1 (Егертер 3 автогол, Абріель 11, Ньянг 51, Хілтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31)

Після чотирьох турів: Реал - 7 очок, Мілан 7, Марсель 6, Цюріх 3

Група D

АПОЕЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84)

Атлетіко - Челсі 2:2 (Агуеро 66, 90 - Дрогба 82, 88)

Після чотирьох турів: Челсі - 10 очок, Порту 9, Атлетіко 2, АПОЕЛ 1

Група E

Фіорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнеллі 52, Монтоліво 59, Маркьонні 61, Джилардіно 74 - Рудолф 38, Кулібали 70)

Ліон - Ліверпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)

Після чотирьох турів: Ліон - 10 очок, Фіорентина 9, Ліверпуль - 4, Дебрецен 0

Група F

Рубін - Барселона 0:0

Динамо - Інтер 1:2 (Шевченко 21 - Міліто 86, Снейдер 89)

Після чотирьох турів: Інтер 6 очок, Барселона і Рубін - по 5, Динамо 4

Група G

Севілья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)

Уніря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)

Після чотирьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2

Група H

Стандард - Олімпіакос 2:0 (Мбокані 31, Йованович 88)

Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насрі 43, Діабі 72 - Ленс 82)

Після чотирьох турів: Арсенал - 10 очок, Олімпіакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2

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Матчі п`ятого туру відбудуться 24 листопада (групи E-H)

Група E. Дебрецен – Ліверпуль, Фіорентина – Ліон

Група F. Барселона - Інтер, Рубін - Динамо

Група G. Уніря - Севілья, Рейнджерс - Штутгарт

Група H. А3 Алкмаар - Олімпіакос, Арсенал - Стандард

... і 25 листопада (групи A-D)

Група A. Баварія - Маккабі, Бордо - Ювентус

Група B. ЦСКА - Волфсбург, МЮ - Бешикташ

Група C. Мілан - Марсель, Реал - Цюріх

Група D. АПОЕЛ - Атлетіко, Порту - Челсі

Матчі шостого туру відбудуться 8 грудня (групи A-D)

Группа A. Маккабі - Бордо, Ювентус - Баварія

Группа B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ

Группа C. Цюріх - Мілан, Марсель - Реал

Группа D. Челсі - АПОЕЛ, Атлетіко - Порту

... і 9 грудня (групи E-H)

Група E. Ліверпуль - Фіорентина, Ліон - Дебрецен

Група F. Динамо - Барселона, Інтер - Рубін

Група G. Севілья - Глазго Рейнджерс - Штутгарт - Уніря

Група H. Олімпіакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар

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Нагадаймо також, що сьогодні відбудеться матч Тулуза - Шахтар та інші ігри четвертого туру Ліги Європи:

Група A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимішоара

Група B. Дженоа - Лілль, Славія (Прага) - Валенсія

Група C. Гамбург - Селтік, Рапід (Відень) - Хапоель (Тель-Авів)

Група D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лісабон) - Вентспілс

Група E. Рома - Фулхем, Базель - ЦСКА (Софія)

Група F. Штурм - Панатінаїкос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай

Група G. Левські - Ред Булл (Зальцбург), Вільярреал - Лаціо

Група H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа

Група I. АЕК (Афіни) - БАТЕ, Евертон - Бенфіка

Група J. Тулуза - Шахтар (Донецьк), Партизан - Брюгге

Група K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Ейндховен

Група L. Насьонал - Атлетік (Більбао), Вердер - Аустрія (Відень)