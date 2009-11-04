Результати матчів Ліги чемпіонів (групи E-Н)

23:36, 04 листопада 2009
Спорт
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Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H

Група E

Фіорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнеллі 52, Монтоліво 59, Маркьонні 61, Джилардіно 74 - Рудолф 38, Кулібали 70)

Ліон - Ліверпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)

Після чотирьох турів: Ліон - 10 очок, Фіорентина 9, Ліверпуль - 4, Дебрецен 0

Група F

Рубін - Барселона 0:0

Динамо - Інтер 1:2 (Шевченко 21 - Міліто 86, Снейдер 89)

Після чотирьох турів: Інтер 6 очок, Барселона і Рубін - по 5, Динамо 4

Група G

Севілья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)

Уніря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)

Після чотирьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2

Група H

Стандард - Олімпіакос 2:0 (Мбокані 31, Йованович 88)

Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насрі 43, Діабі 72 - Ленс 82)

Після чотирьох турів: Арсенал - 10 очок, Олімпіакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2

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