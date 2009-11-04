Динамо веде в матчі проти Інтера
22:29, 04 листопада 2009Спорт
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Зіграно перший тайм у матчах ЛЧ
Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H
Група E Фіорентина - Дебрецен 1:1
Ліон - Ліверпуль 0:0
Після трьох турів: Ліон - 9 очок, Фіорентина 6, Ліверпуль - 3, Дебрецен 0
Група F Рубін - Барселона 0:0. Матч закінчився
Динамо - Інтер 1:0 (Шевченко 21)
Барселона і Рубін - по 5 очок, Динамо 4, Інтер 3
Група G Севілья - Штутгарт 1:0
Уніря - Глазго Рейнджерс 0:0
Після трьох турів: Севілья - 9 очок, Уніря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1
Група H
Стандард - Олімпіакос 1:0
Арсенал - АЗ Алкмаар 2:0
Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Олімпіакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1
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