Динамо веде в матчі проти Інтера

22:29, 04 листопада 2009
Спорт
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Зіграно перший тайм у матчах ЛЧ

Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H

Група E

Фіорентина - Дебрецен 1:1

Ліон - Ліверпуль 0:0

Після трьох турів: Ліон - 9 очок, Фіорентина 6, Ліверпуль - 3, Дебрецен 0

Група F

Рубін - Барселона 0:0. Матч закінчився

Динамо - Інтер 1:0 (Шевченко 21)

Барселона і Рубін - по 5 очок, Динамо 4, Інтер 3

Група G

Севілья - Штутгарт 1:0

Уніря - Глазго Рейнджерс 0:0

Після трьох турів: Севілья - 9 очок, Уніря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1

Група H

Стандард - Олімпіакос 1:0

Арсенал - АЗ Алкмаар 2:0

Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Олімпіакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1

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