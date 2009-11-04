Динамо веде в матчі проти Інтера

Зіграно перший тайм у матчах ЛЧ

Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H Група E Фіорентина - Дебрецен 1:1 Ліон - Ліверпуль 0:0 Після трьох турів: Ліон - 9 очок, Фіорентина 6, Ліверпуль - 3, Дебрецен 0 Група F Рубін - Барселона 0:0. Матч закінчився Динамо - Інтер 1:0 (Шевченко 21) Барселона і Рубін - по 5 очок, Динамо 4, Інтер 3 Група G Севілья - Штутгарт 1:0 Уніря - Глазго Рейнджерс 0:0 Після трьох турів: Севілья - 9 очок, Уніря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1 Група H Стандард - Олімпіакос 1:0 Арсенал - АЗ Алкмаар 2:0 Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Олімпіакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1

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