Рубін і Барселона так і не відкрили рахунок

При 9-градусному морозі пройшов і закінчився матч четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групі F між казанським Рубіном і Барселоною. Рахунок так і не вдалося розморозити.

Рубін - Барселона 0:0

Тепер у обох команд по 5 очок. Матч їх суперників по групі: Динамо та Інтера розпочнеться в Києві за 15 хвилин. Одночасно почнуть свої матчі (у дужках набрані очки).

Група E. Фіорентина (6) - Дебрецен (0), Ліон (9) - Ліверпуль (3)

Група G. Севілья (9) - Штутгарт (2), Уніря (4) - Глазго Рейнджерс (1)

Група H. Стандард (1) - Олімпіакос (6), Арсенал (7) - АЗ Алкмаар (2)