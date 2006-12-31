В англійській Прем`єр-лізі забили 15-тисячний гол

"Манчестер Юнайтед" зміцнив своє лідерство в чемпіонаті Англії з футболу, він відірвався від лондонського "Челсі" на шість очок. У матчі 21-го туру команда сера Алекса Фергюсона, якому 31 грудня виповнилося 65 років, на своєму полі обіграла "Рідінг" з рахунком 3:2.

Рахунок у цьому матчі відкрив норвезький ветеран "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер, який вразив ворота "Рідінга" на 33-ій хвилині. Проте вже через п`ять хвилин Ібрахіма Сонко відновив рівновагу.

Основні події в цьому матчі розгорнулися в другому таймі, коли третій дубль підряд в нинішньому сезоні зробив португальський хавбек "червоних дияволів" Кріштіану Роналду. На 58-ій і 77-ій хвилинах він забив два голи у ворота Ханеманна і довів свій бомбардирьский рахунок до 12 голів. Вже в доданий час Леруа Літа відіграв ще один м`яч, встановивши остаточний рахунок. Після цієї перемоги "МЮ" набрав 53 очки.

Найближчий переслідувач "МЮ", лондонський "Челсі", не зумів на своєму полі переграти земляків з "Фулхема". Футболіст "Фулхема" Моріс Фольц, відкривши рахунок в цьому поєдинку на 14-ій хвилині, забив гол, що став 15-тисячним в історії прем`єр-ліги. Його одноклубник Росеньйор на 35-ій хвилині відновив рівновагу, відправивши м`яч у свої ворота. На 62-ій хвилині лідер "Челсі" Дідьє Дрогба вивів діючих чемпіонів Англії вперед, забивши свій 13-й м`яч в чемпіонаті, проте за шість хвилин до фінального свистка Карлос Боканегра зрівняв рахунок, відібравши у "Челсі" перемогу. "Аристократи" з 47 очками залишилися на другому місці.

Лондонський "Арсенал" поступився на виїзді "Шеффілд Юнайтед" з рахунком 0:1. Єдиний м`яч в цьому матчі забив форвард "Юнайтед" Крістіан Нейд. Проте головним героєм матчу став польовий гравець Філ Ягіелка, якому довелося встати у ворота "Шеффілда" за 30 хвилин до фінального свистка. Річ у тому, що голкіпер Педді Кенні дістав травму, а в заявці у "Юнайтед" не було запасного воротаря. Ягіелка зумів зберегти ворота недоторканими і допоміг своїй команді отримати перемогу. "Арсенал" опустився на п`яте місце, маючи в своєму активі 36 очок.

З інших подій туру варто відзначити матч між "Вотфордом" і "Уїганом". На 55-ій хвилині ця гра була перервана за рахунку 1:1, оскільки сильна злива перетворила поле стадіону "Вікерейдж Роад" на болото, грати на якому стало неможливо.

Лента.ру