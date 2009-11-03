Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

Завтра гра Динамо - Інтер

Закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D Група A Баварія - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90) Маккабі - Ювентус 0:1 (Каморанезі 45) Після чотирьох турів: Бордо - 10 очок, Ювентус 8, Баварія 4, Маккабі 0 Група B Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Місимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87) МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуен 29, Скоулз 84, Валенсія 90 - Дзагоєв 25, Красич 31, Березуцький 47) Після чотирьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1 Група C Мілан - Реал 1:1 (Роналдіньо 35 пен. - Бензема 29) Марсель - Цюріх 6:1 (Егертер 3 автогол, Абріель 11, Ньянг 51, Хілтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31) Після чотирьох турів: Реал - 7 очок, Мілан 7, Марсель 6, Цюріх 3 Група D АПОЕЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84) Атлетіко - Челсі 2:2 (Агуеро 66, 90 - Дрогба 82, 88) Після чотирьох турів: Челсі - 10 очок, Порту 9, Атлетіко 2, АПОЕЛ 1 Завтра матчі в групах E-H (у дужках - набрані очки): Група E. Фіорентина (6) - Дебрецен (0), Ліон (9) - Ліверпуль (3) Група F. Рубін (4) - Барселона (4), Динамо (4) - Інтер (3) Група G. Севілья (9) - Штутгарт (2), Уніря (4) - Глазго Рейнджерс (1) Група H. Стандард (1) - Олімпіакос (6), Арсенал (7) - АЗ Алкмаар (2)

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