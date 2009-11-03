Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

ЦСКА веде в рахунку проти МЮ

Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D Група A Баварія - Бордо 0:1 Маккабі - Ювентус 0:1 Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0 Група B Бешикташ - Вольфсбург 0:1 МЮ - ЦСКА 1:2 Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Група C Мілан - Реал 1:1 Марсель - Цюріх 2:1 Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3 Група D АПОЕЛ - Порту 0:0 Атлетіко - Челсі 0:0 Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter