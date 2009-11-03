Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

22:37, 03 листопада 2009
Спорт
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ЦСКА веде в рахунку проти МЮ

Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D

Група A

Баварія - Бордо 0:1

Маккабі - Ювентус 0:1

Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0

Група B

Бешикташ - Вольфсбург 0:1

МЮ - ЦСКА 1:2

Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1

Група C

Мілан - Реал 1:1

Марсель - Цюріх 2:1

Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3

Група D

АПОЕЛ - Порту 0:0

Атлетіко - Челсі 0:0

Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1

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