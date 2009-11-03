Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів
22:37, 03 листопада 2009Спорт
1795
ЦСКА веде в рахунку проти МЮ
Закінчилися перші тайми в матчах четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D
Група A
Баварія - Бордо 0:1
Маккабі - Ювентус 0:1
Після трьох турів: Бордо - 7 очок, Ювентус 5, Баварія 4, Маккабі 0
Група B Бешикташ - Вольфсбург 0:1
МЮ - ЦСКА 1:2
Після трьох турів: МЮ - 9 очок, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1
Група C Мілан - Реал 1:1
Марсель - Цюріх 2:1
Після трьох турів: Реал - 6 очок, Мілан 6, Цюріх 3, Марсель 3
Група D АПОЕЛ - Порту 0:0
Атлетіко - Челсі 0:0
Після трьох турів: Челсі - 9 очок, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter