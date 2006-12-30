Шевченко вважає свій останній тиждень у Челсі найгіршим з усіх

Український форвард Андрій Шевченко рішенням головного тренера лондонського "Челсі" Жозе Моурінью не включений до стартового складу на матч з "Фулхемом", який відбудеться 30 грудня ввечері, пише The Sun.

Португальський наставник "аристократів" не раз декларував свою впевненість, що український бомбардир почне забивати і в чемпіонаті Англії, але врешті відправив його до запасу.

Цього року в чемпіонаті Англії Шевченка лише тричі вражав ворота суперників, а в останніх одинадцяти матчах у складі "Челсі" забив тільки один гол. Нагадаємо, що капітан збірної України перейшов до лондонського клубу перед стартом ЧС-2006 з "Мілана" за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

У п`ятнадцяти матчах прем`єр-ліги, які Шевченко починав у стартовому складі, дванадцять разів він був замінений. Останній раз (у поєдинку проти "Рідінга") він не провів на полі й години, відзначившись за цей час лише одним ударом по воротах суперників.

Джерело, близьке до Шевченка, повідомило The Sun про те, що українець вважає останній тиждень найгіршим звідтоді, як перейшов до лондонського клубу.

Mourinho finally dumps Sheva