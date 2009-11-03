Михайличенко назвав тих, з ким ітиме на греків

У вівторок, 3 листопада, головний тренер національної збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список 24-х футболістів, викликаних для підготовки до поєдинків плей-офф ЧС-2010 проти команди Греції, інформує прес-служба ФФУ. Ці матчі відбудуться 14 листопада на «Олімпійському» стадіоні Афін та 18 листопада в Донецьку на «Донбас Арені» (початок обох зустрічей − о 20.00 за київським часом).

Через травми тренерський штаб «синьо-жовтих» не зможе задіяти голкіпера «Динамо» Олександра Шовковського та півзахисника «Дніпра» Сергія Назаренка. Водночас захисники Дмитро Чигринський та Андрій Русол, котрі через ушкодження пропустили попередні поєдинки збірної проти Англії (1:0) та Андорри (6:0), знову отримали виклик. Привертає увагу також присутність у списку Ігоря Худоб’яка. 24-річний атакуючий півзахисник львівських «Карпат» вперше отримав запрошення до лав національної команди.

На тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі «синьо-жовті» мають зібратися у суботу, 7 листопада (нагадаємо, рішенням Виконкому ФФУ від 23 жовтня 2009 р. матчі 13-го туру Прем’єр-ліги перенесені). Традиційний день відкритих дверей запланований на понеділок, 9 листопада: о 16.30 розпочнеться прес-конференція Олексія Михайличенка, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та протягом перших 15-ти хвилин спостерігати за тренуванням команди.

Воротарі: Андрій П’ятов, Рустам Худжамов (обидва − «Шахтар»), Станіслав Богуш («Динамо»).

Захисники: Віталій Мандзюк, Євген Хачеріді (обидва − «Динамо»), Василь Кобін, Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Григорій Ярмаш («Ворскла»), Андрій Русол («Дніпро»), Дмитро Чигринський («Барселона», Іспанія).

Півзахисники: Олексій Гай («Шахтар»), Олександр Алієв, Олег Гусєв, Тарас Михалик, Андрій Ярмоленко (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина), Ігор Худоб’як («Карпати»).

Нападники: Володимир Гоменюк, Євген Селезньов (обидва − «Дніпро»), Артем Мілевський, Андрій Шевченко (обидва − «Динамо»).