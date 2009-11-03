ФФУ примусово перенесла матчі 13 туру
14:29, 03 листопада 2009Спорт
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Федерація футболу України перенесла футбольні матчі 13 туру прем`єр-ліги України на весну 2010 року.
Про це виконавчий директор Федерації футболу України Олександр Бандурко офіційно повідомив дирекцію Прем`єр-ліги, президентів футбольних клубів, Комітет арбітрів ФФУ, Інспекторський комітет ФФУ та Спортивно-медичний комітет ФФУ.
Як йдеться у листі ФФУ до прем`єр-ліги від 2 листопада, рішення виконкому ФФУ від 26 жовтня залишається без змін. Нові дати 13 туру навесні визначатиме дирекція прем`єр-ліги.
Нагадаємо, ліга виступала проти перенесення матчів на весну 2010 року та запропонувала компромісний варіант, який збігався із точкою зору головного тренера збірної України Олексія Михайличенка.
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