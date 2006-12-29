Майк Тайсон вийшов на волю

Відомий американський боксер Майк Тайсон, заарештований у США за підозрою в зберіганні кокаїну та керуванні автомобілем у стані наркотичного сп`яніння, звільнений без внесення застави. Про це з посиланням на заяву американської поліції повідомило Associated Press.

У суді Тайсон визнав факт вживання наркотиків і заявив про те, що він регулярно вживає наркотичні речовини. Крім того, боксер повідомив, що він мав деяку кількість кокаїну.

Водночас, проведена експертиза не виявила в крові Тайсона слідів алкоголю.

Розслідування щодо Тайсона триває.

У ніч з четверга на п`ятницю Тайсон рушав машиною від нічного клубу в місті Скотсдейл в штаті Арізона і заледве не врізався в поліцейський автомобіль. Один з поліцейських, що затримували боксера, бачив, як той намагався прибрати з салону автомобіля якийсь білий порошок.

РІА "Новости"