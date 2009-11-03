Моуріньо привіз до Києва 25 футболістів

Пізно увечері у понеділок в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з командою та офіційною делегацією «Інтера» на борту. У столиці України італійці розмістилися в готелі «Опера».

Наставник команди Жозе Моуріньо в поєдинку з «Динамо» розраховує на допомогу наступних гравців:

Воротарі: Тольдо, Жуліо Сезар, Орландоні, Белек;

Захисники: Кордоба, Дзанетті, Лусіо, Майкон, Матерацці, Самуель, Ківу, Сантон;

Півзахисники: Станкович, Куарежма, Мотта, Снейдер, Мунтарі, Вієйра, Крхін, Камб’яссо, Мансіні;

Нападаючі: Ето`О, Суазо, Міліто, Балотеллі.

Прес-конференція головного тренера «Інтер» Жозе Моуріньо і одного з гравців команди почнеться 3-го листопада о 17:30 у конференц-залі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського. А через півгодини представники ЗМІ запрошуються на тренування італійського клубу (відкриті перші 15 хвилин).

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів «Динамо» - «Інтер» відбудеться в середу, 4-го листопада, на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок о 21:45.

ФК "Динамо Київ"