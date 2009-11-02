Динамо з Інтером гратимуть або при порожніх трибунах, або в іншій країні?

Влада Києва проти, щоб в умовах карантину вболівальники приходили на футбольний матч “Динамо” (Київ) -“Інтер” (Італія), що має бути проведений 4 листопада на стадіоні імені В.Лобановського.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення стало відомо на засіданні оперативного штабу з питань боротьби з розповсюдженням грипу, що діє при Київській міській держадміністрації.

“Потрібна інформація про будь-які масові заходи в місті з тою метою, щоб ми спробували вплинути на відміну цих заходів”, - озвучив свою вимогу столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На це заступник голови Київської міської держадміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив, що звертався до Федерації футболу України та міністра у справах спорту Юрія ПАВЛЕНКА щодо зазначеного футбольного матчу.

“Мені було поінформовано вчора, що йдуть розмови на рівні УЄФА, щоб була узгоджена дія: чи цей матч буде проводитись при порожніх трибунах на стадіоні “Динамо”, чи він буде перенесений в якусь іншу країну”, - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, мерія має гарні стосунки з “Динамо” (Київ), і висловив переконання, що проблема буде вирішена.

“Зверніться до них з проханням не збирати все ж на стадіоні вболівальників. Для них більш важлива телетрансляція, ніж збір на стадіоні. Я думаю, що було б гуманним не порушувати правила карантину. Або підготуйте моє доручення до керівництва - це було б правильніше”, - сказав мер, даючи відповідне доручення підлеглим в КМДА.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив також підготувати якнайшвидше інформацію і щодо інших запланованих акцій в столиці.