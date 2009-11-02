Через епідемію перенесли матч української футбольної Прем’єр-ліги

Матч 13-го туру чемпіонату України "Дніпро" - "Кривбас", який мав відбутися 8 листопада, перенесено на 24 березня 2010 року.

Про це повідомляє офіційний сайт дніпропетровського "Дніпра".

"Таким чином, наша команда найближчу зустріч проведе у Маріуполі 22 листопада, а вдома зіграє 28 листопада проти "Ворскли", - йдеться у повідомленні.

На даний момент реакції Прем’єр-ліги на таке рішення клубу немає.

Як повідомлялося, 30 жовтня Прем’єр-ліга офіційно звернулася до футбольних клубів із закликом вжити усіх необхідних профілактичних заходів, аби не допустити захворювань на грип серед футболістів.

При цьому вона послалася на заяву УЄФА, згідно з якою "до того часу, поки у команд, що беруть участь у змаганнях, буде достатньо здорових футболістів, і місцева влада не введе обмеження, всі їхні матчі повинні відбутися у дні, що відповідають Регламенту змагань. Матчі можуть бути перенесені лише за виняткових обставин".