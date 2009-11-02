Після матчу з Карпатами Суркіс дав "прочуханки" динамівцям

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс після нічийного матчу з львівськими "Карпатами" у 12 турі чемпіонату спустився у роздягальню команди і накричав на гравців.

Про це пише газета "Блик", посилаючись на власні джерела у київській команді.

Після фінального свистка Суркіс спустився у роздягальню до команди і протягом 10-15 хвилин давав команді "прочуханки".

Президент не соромився у виразах, кілька разів закликав гравців "зібратися, тому що прийшов час вирішальних матчів".

Головний тренер киян Валерій Газзаєв також знаходився у роздягальні і тихо слухав президента клубу.

Під кінець розмови, правда, президент заспокоївся і звернувся до футболістів вже як до друзів, і запропонував гравцям декілька варіантів виходу із ситуації.

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