Шовковський не допоможе киянам з Інтером

Валерій Газзаєв у вирішальному матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера» в Києві на всіх найсильніших, на жаль, все-таки розраховувати не зможе. І одна з головних втрат – це ветеран команди і основний голкіпер «Динамо» Олександр Шовковський.

Він уже пропустив матчі з «Дніпром», «Оболонню», «Інтером», «Шахтарем» і останній – проти «Карпат». На матч з львів`янами СаШо навіть не потрапив до запасних.

Більш того, як стало відомо «БЛІКу», воротар ще навіть не може приступити до тренувань, оскільки досі Олександра турбує травма, яку він одержав у збірній напередодні матчу з Андоррою. І, як і в попередніх матчах, тренерському штабу доведеться в середу покладати основні надії на Станіслава Богуша, який помітно нервував і в Мілані, і в Донецьку.

Як і раніше «поза грою» також і Юссуф з Діакате. Обидва легіонери, певна річ, пропустять матч з «Інтером», але потім першим у загальну групу повинен буде повернутися сенегальський захисник.

На щастя, до матчу з «Інтером» повинен остаточно відновитися після мікропошкодження, одержаного в матчі з «Дніпром», Жерсон Маграо. На його рахунку гол у ворота «Рубіна» в Києві, тому Валерій Газзаєв напевно на цього бразильця розраховує більше, ніж на Бетао, який зараз закриває позицію Маграо.

Огнен Вукоєвич, який дивився матч проти «Карпат» з трибуни через дискваліфікацію, з понеділка починає підготовку до «Інтера». Правда, в грі з італійцями йому теж треба бути обережним, щоб не отримати дискваліфікацію і в Лізі чемпіонів. Режим тренувань у «Динамо» перед матчем з «Інтером» буде традиційним. У вівторок, правда, Валерію Газзаєву доведеться відволіктися на передматчеву прес-конференцію. Команда теж приділить увагу пресі, але не більш ніж 15 хвилин. А ось «Інтер», який прилітає до Києва у понеділок вночі, своє тренування на стадіоні «Динамо» дозволив освітлювати пресі від «дзвінка до дзвінка».