Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу
19:51, 01 листопада 2009Спорт
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Дніпро знову програє
Завершилися сьогоднішні матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу:
Металург Д – Металіст 0:1 (Девіч 94 пен.)
Чорноморець – Шахтар 0:1 (Жадсон 2)
Таврія – Дніпро 2:1 (Фещук 83, Пашаєв 91 – Калиниченко 30)
Кривбас - Оболонь 3:2 (Каракевич 29, Бартулович 40, Каракевич 50 – Варанков 33, Мірошниченко 44)
Іллічівець - Арсенал 1:2 (Мельник 25 – Хомін 6, Закарлюка 34)
Металург З - Закарпаття 3:0 (Вернидуб 25, Алозі 33, Аржанов 46)
Нагадаємо вчора відбулися ще дві зустрічі:
Ворскла - Зоря 2:0 (Безусов 1, Кулаков 15)
Динамо - Карпати 1:1 (Нінкович 60 - Зеньов 6)
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