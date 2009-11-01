Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

19:51, 01 листопада 2009
Спорт
4166

Дніпро знову програє

Завершилися сьогоднішні матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу:

Металург Д – Металіст 0:1 (Девіч 94 пен.)

Чорноморець – Шахтар 0:1 (Жадсон 2)

Таврія – Дніпро 2:1 (Фещук 83, Пашаєв 91 – Калиниченко 30)

Кривбас - Оболонь 3:2 (Каракевич 29, Бартулович 40, Каракевич 50 – Варанков 33, Мірошниченко 44)

Іллічівець - Арсенал 1:2 (Мельник 25 – Хомін 6, Закарлюка 34)

Металург З - Закарпаття 3:0 (Вернидуб 25, Алозі 33, Аржанов 46)

Нагадаємо вчора відбулися ще дві зустрічі:

Ворскла - Зоря 2:0 (Безусов 1, Кулаков 15)

Динамо - Карпати 1:1 (Нінкович 60 - Зеньов 6)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter