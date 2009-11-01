Український тенісист виграв турнір у Санкт-Петербурзі
19:10, 01 листопада 2009Спорт
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Другий титул у кар`єрі Стаховського
Український тенісист Сергій Стаховський став переможцем турніру в Санкт-Петербурзі, призовий фонд якого складає 750 тисяч доларів.
В неділю у фіналі 23-річний спортсмен в наполегливому поєдинку зламав опір аргентинця Орасіо Себальоса (8-й номер посіву) - 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (9:7). Матч тривав 2 години 19 хвилин.
Для Стаховського цей титул став першим у сезоні і другим у кар`єрі. Раніше український тенісист перемагав на турнірі в Загребі в 2008 році.
Перемога в Санкт-Петербурзі принесла Сергію 118,5 тисяч доларів. Себальос заробив 62,3 тисячі.
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