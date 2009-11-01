Український тенісист виграв турнір у Санкт-Петербурзі

Український тенісист Сергій Стаховський став переможцем турніру в Санкт-Петербурзі, призовий фонд якого складає 750 тисяч доларів.

В неділю у фіналі 23-річний спортсмен в наполегливому поєдинку зламав опір аргентинця Орасіо Себальоса (8-й номер посіву) - 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (9:7). Матч тривав 2 години 19 хвилин.

Для Стаховського цей титул став першим у сезоні і другим у кар`єрі. Раніше український тенісист перемагав на турнірі в Загребі в 2008 році.

Перемога в Санкт-Петербурзі принесла Сергію 118,5 тисяч доларів. Себальос заробив 62,3 тисячі.

РІА “Новости”