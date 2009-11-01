Матч Динамо - Інтер "врятують" марлеві пов'язки?

На території України через випадки захворювання на "свинячий грип" скасовані всі спортивні та інші масові заходи. Як заявляли раніше представники керівництва країни, через карантин може бути скасований матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та міланським "Інтером", але УЄФА не дозволила відміняти або переносити зустріч.

"У нас була нарада з президентом Федерації футболу України Григорієм Суркісом, щоб у понеділок, 2 листопада, затвердити формат проведення міжнародних матчів, заявив із цього приводу міністр з питань сім`ї, молоді і спорту України Юрій Павленко. - Є варіант надання кожному глядачеві матчу марлевої пов`язки". Нагадаємо, що зустріч за розкладом має відбутися в Києві 4 листопада.

Тим часом, нападаючий київського "Динамо" Андрій Шевченко розповів, як намагаються боротися в клубі з вірусом “свинячого грипу”.

"Заходів вживають, - наводить слова досвідченого гравця dynamomania.com.. - Для всіх людей в Україні повинно вистачити вакцин. Уряд цим займається, але все залежить від ЗМІ. Головне, щоб не було дезінформації. Паніка не потрібна нікому. Потрібна консультативна допомога тим, хто її потребує і треба бути дуже акуратними. Уникати великого скупчення людей, цей період треба просто пережити, як пережили всі країни. У нас в клубі вже пройшла вакцинація. Футболісти дуже схильні до інфекцій і вірусів, тому що йде дуже важкий сезон, грається багато ігор, і імунітет у багатьох футболістів ослаблений. Але нам зробили щеплення, і я думаю, у нас все буде нормально".

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