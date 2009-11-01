Карпати відбирають очки у Динамо

Двома матчами розпочався 12-й тур Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Зоря 2:0 (Безус 1, Кулаков 15)

Динамо - Карпати 1:1 (Нінкович 60 - Зеньов 6)

Лідер чемпіонату втратив два важливі очки в домашній зустрічі. Тон поєдинку на стадіоні Динамо задав швидко забитий м`яч. Його провів на 6-й хвилині Сергій Зеньов. Молодий форвард вийшов сам-на-сам і без проблем переграв Богуша ударом в дальній кут, змальовує перебіг матчу football.ua.

Господарям знадобилося хвилин двадцять, щоб отямитися. На 28-й хвилині міг забивати Алмейда, проте його удар головою після кутового потрапив в стійку. Пізніше мав можливість і Гіоане, якого до воріт суперника вивів Шевченко. Але капітан Карпат упорався з пострілом румуна.

Вихід Нінковича після перерви істотно змінив події на полі. У киян нарешті почав триматися м`яч у центрі поля - моменти пішли один за одним.

Перед відновленням статус-кво (Нінкович різко вистрелив метрів з 25-ти і влучив у верхній кут) у Динамо були відразу два шалені моменти, проте Гусєв не зміг переграти Тлумака, а Мілевський, добиваючи, послав м`яч над щаблиною. Пізніше свій шанс згаяв, щойно вийшовши на поле, Зозуля, який не зміг переправити м`яч у ворота метрів з трьох після прострілу Гусєва.

Аж до фінального свистка господарі йшли на ворота суперників, проте забити другий, такий потрібний м`яч так і не змогли. У результаті нічия, яка влаштовує найбільше, навіть не Карпати, а донецький Шахтар, який потихеньку наздоганяє чинного чемпіона країни.

Сьогодні тур завершиться після того, як зіграють (у дужках набрані очки): Чорноморець (8) - Шахтар (25)

Кривбас (4) - Оболонь (15)

Іллічівець (14) - Арсенал (13)

Металург З (8) - Закарпаття (7)

Таврія (17) - Дніпро (21)

Металург Д (21) - Металіст (23)