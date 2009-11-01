Результати 11-го туру англійської Прем'єр-ліги
07:27, 01 листопада 2009Спорт
1449
Арсенал заходить до трійки
Закінчилися дев`ять матчів 11-го туру англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - Тоттенхем 3:0 (ван Персі 42, 60, Фабрегас 43)
Евертон - Астон Вілла 1:1 (Білялетдінов 45 – Кар’ю 47)
Фулхем - Ліверпуль 3:1 (Замора 26, Невланд 73, Демпсі 87 - Торрес 43)
Сток Сіті - Вулверхемптон 2:2 (Елокобі 17 автогол, Етерінгтон 44 - Креддок 47, 64)
Болтон - Челсі 0:4 (Лемпард 45 пен., Деку 60, Найт 82 автогол, Дрогба 90)
Портсмут - Віган 4:0 (Діндан 35, 64, 90 пен., Пікьонн 45)
Сандерленд - Вест Хем 2:2 (Рід 39, Річардсон 76 - Франко 30, Коул 36)
Бернлі - Халл Сіті 2:0 (Александер 20 пен., 77)
МЮ - Блекберн 2:0 (Бербатов 55, Руні 87)
Сьогодні тур закінчиться матчем Бірмінгем - Манчестер Сіті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter