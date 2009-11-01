Результати 11-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал заходить до трійки

Закінчилися дев`ять матчів 11-го туру англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Тоттенхем 3:0 (ван Персі 42, 60, Фабрегас 43) Евертон - Астон Вілла 1:1 (Білялетдінов 45 – Кар’ю 47) Фулхем - Ліверпуль 3:1 (Замора 26, Невланд 73, Демпсі 87 - Торрес 43) Сток Сіті - Вулверхемптон 2:2 (Елокобі 17 автогол, Етерінгтон 44 - Креддок 47, 64) Болтон - Челсі 0:4 (Лемпард 45 пен., Деку 60, Найт 82 автогол, Дрогба 90) Портсмут - Віган 4:0 (Діндан 35, 64, 90 пен., Пікьонн 45) Сандерленд - Вест Хем 2:2 (Рід 39, Річардсон 76 - Франко 30, Коул 36) Бернлі - Халл Сіті 2:0 (Александер 20 пен., 77) МЮ - Блекберн 2:0 (Бербатов 55, Руні 87) Сьогодні тур закінчиться матчем Бірмінгем - Манчестер Сіті.

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