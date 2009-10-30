УЄФА: грип не є підставою переносити футбольні матчі

В УЄФА заявляють, що поки у команд буде достатньо дієздатних гравців, усі матчі повинні бути зіграні в дні, що відповідають регламенту змагань.

Про це йдеться у листі Генерального секретаря УЄФА Джанні ІНФАНТІНО до усіх асоціацій-членів УЄФА, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У листі зазначається, що згідно з вимогами Медичного комітету УЄФА, кожна команда є відповідальною за те, щоб її гравці були здоровими, а також за вживання необхідних запобіжних заходів відповідно до рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я. Для обмеження ризику інфікування, а також відповідно до медичних рекомендацій і правил, встановлених органами охорони здоров’я, це також може включати вакцинацію проти A/H1N1.

"Стосовно змагань УЄФА, то кількість гравців або членів команди, які можуть бути заражені вірусом A/H1N1, не є причиною для перенесення матчу. До тих пір, поки у команд, що беруть участь у змаганнях УЄФА, буде достатньо придатних гравців, і місцева влада не вводитиме обмежень, всі їхні матчі повинні бути зіграні в дні, що відповідають регламенту змагань", - йдеться у листі Д.ІНФАНТІНО.

Він також заявляє, що запити про перенесення матчу будуть розглядатися в окремих випадках, але можуть вивчатися лише тоді, якщо клуб зможе довести, що у нього дійсно немає достатньої кількості дієздатних гравців. З огляду на те, що команди мають у розпорядженні достатню кількість гравців, щоб компенсувати відсутність хворих; а також зважаючи на те, що для участі у турнірах УЄФА клуби мають право вносити 25 гравців до списку А і необмежену кількість до списку В, матч може бути перенесений тільки за виняткових обставин.

"Команда, в якій є інфіковані футболісти, має якомога швидше довести це до відома УЄФА і надати повні медичні звіти стосовно цих гравців. УЄФА також залишає за собою право призначити нейтрального, незалежного лікаря для огляду відповідних футболістів і вивчення їхніх медичних записів", - йдеться в листі.

"Будь ласка, негайно забезпечте цією інформацією всі клуби, що беруть участь у змаганнях УЄФА, а також всі відповідні відділи вашої національної асоціації. Через занадто щільний календар ФІФА, УЄФА і внутрішніх турнірів існує мінімальна можливість переносу великої кількості матчів, тоді як іншого способу забезпечити проведення цих змагань немає. Тому ми розраховуємо на ваше розуміння і підтримку", - заявляють в УЄФА.