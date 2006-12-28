Знайшовся шаховий підручник XV-XVI сторіччя

Італійському експертові із старовинних рукописів пощастило розшукати трактат, який вважався втраченим, про гру в шахи, написаний відомим математиком Лукою Пачолі (Luca Pacioli), "батьком" європейської бухгалтерії. Рукопис, присвячений Ізабеллі д`Есте, дружині мантуанського герцога Франческо Гонзаго, датується приблизно 1500 роком, повідомило агентство ANSA.

У трактаті викладені правила гри та основні стратегії. Численні ілюстрації виконані червоним і чорним чорнилом. Експерти підтвердили, що манускрипт написаний рукою Пачолі.

Про існування трактату "De ludo scacchorum" ("Про гру в шахи") було відомо з інших книг про шахи XVI і XVII століття, але оригінал виявити не вдавалося. Врешті, його знайшов антиквар Дуїліо Контін (Duilio Contin), який розбирав бібліотеку покійного графа Гульєльмо Короніні (Guglielmo Coronini). До колекції графа 48-сторінковий рукопис потрапив разом з іншими старовинними манускриптами, купленими у Венеції 1963 року.

Лука Пачолі уславився трактатом "Сума знань з арифметики, геометрії, співвідношень і пропорційності" ("Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita"), в якому, серед іншого, виклав принцип подвійного бухгалтерського запису, що застосовувався у Венеції.

Лента.ру