Роналдо пішов у загул

Керівництво мадридського "Реала" стурбоване тим, як форвард команди Роналдо проводить різдвяні канікули в Бразилії. Місцева газета Te Contei! повідомила, що нападаючий затримався на одній з вечірок до 4:30 ранку, хоча лікарі клубу наказали йому дотримуватися розпорядку дня і стежити за своєю вагою.

Бразилець проводив час у компанії з двома іншими колишніми гравцями збірної Бразилії Ромаріо і Едмундо, а також невідомих дівчат. Як відзначає інтернет-видання tribalfootball.com, керівництво "Реала" має намір оштрафувати Роналдо, якщо він повернеться в розташування клубу з надмірною вагою, причому розмір штрафу залежатиме від кількості зайвих кілограмів.

Нагадаємо, що в останньому перед різдвяною перервою матчі чемпіонату Іспанії (20 грудня) "Реал" зазнав домашньої поразки від "Рекреатіво" (0:3) і залишився на третьому місці в турнірній таблиці. У тій грі Роналдо вийшов на полі в стартовому складі, але на 67-ій хвилині був замінений на Хосе Антоніо Реєса.

Лента.ру