VIP–квиток на матч Україна – Греція можна купити за 8 тисяч гривень

У п`ятницю, 30 жовтня починається продаж квитків на матч плей-офф Чемпіонат світу з футболу 2010 року, в якому збірна Україна зіграє з командою Греції. Матч пройде 18 листопада в Донецьку на "Донбас Арені". Вартість квитків на матч складе від 200 до 600 гривень, VIP-пропуск можна буде придбати від 4,5 до 8 тис. гривень. При цьому 15 тис. квитків (місткість стадіону 51 тис. осіб) вперше в історії українського футболу буде продано через Інтернет (http://www.ufi.com.ua/). Це дозволить виключити фальсифікацію, ажіотаж і спекуляцію, як це було під час продажу квитків на матч Україна-Англія. "Надалі ми прийдемо до 100% продажу квитків при пред`явленні паспорта, як це проходить за кордоном", - говорить гендиректор комерційного агента Федерації футболу України компанії "Україна Футбол Інтернешнл" Олег Шкреба.

Вартість квитка встановлює "Україна Футбол Інтернешнл" залежно від важливості і популярності події. "Попередній матч у Дніпропетровську відзначився спекулятивним характером, і ми вирішили збільшити вартість квитків і продавати їх через Інтернет", - пояснює Шкреба. За його словами, таким чином, вони понизили зацікавленість спекулянтів до купівлі квитків з метою подальшого перепродажу. "Вказування паспортних даних - додатковий захист від спекулянтів і хуліганів, яким відвідини футбольних матчів заборонені", - сказав директор з розвитку Прем`єр-ліги Вадим Галаган.

На відміну від Росії, де продаж квитків через Інтернет практикується вже декілька років, в Україні комісію при продажі квитків поки стягувати не будуть. "Російська федерація футболу заробляє 10% вартості квитка. Можливо, пізніше і ми встановимо комісію, але поки необхідно відпрацювати систему", - стверджує Шкреба. За словами першого віце-президент ФФУ Сергія Стороженка, у всьому світі авторизація квитка введена більше 10 років тому. І з часом ця система стосуватиметься не тільки ігор збірної команди України, але й усіх матчів за участю наших клубів.

Станом на четвер, 28 жовтня, в "Україна Футбол Інтернешнл" надійшло більше 4 тис. колективних заявок. 17 тис. квитків буде віддано власникам абонементів на домашні ігри футбольного клубу "Шахтар" на "Донбас Арені". 10% пропусків виділять грецьким уболівальникам. Інші надійдуть у вільний продаж. У Прем`єр лізі України раді нововведенню ФФУ і відзначають, що це вірний крок для українського футболу. "Подібні системи вже ефективно працюють або готуються до запуску деякими клубами-учасниками Прем`єр ліги, що ще раз підкреслює актуальність і доцільність рішення ФФУ", - говорить Галаган.

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