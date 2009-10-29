Газзаєв: не склалося з результатом

Як повідомляв УНІАН, учора київське "Динамо" вибуло з подальшої боротьби за Кубок України з футболу, програвши в Донецьку місцевому "Шахтареві". На післяматчевій прес-конференції тренер киян Валерій Газзаєв традиційно привітав суперника і прокоментував гру своїх підопічних.

"Не склалося з результатом. Загалом, треба бути об`єктивним — виконавці на деяких позиціях зіграли не так, як потрібно. У цьому, напевно, заслуга футболістів «Шахтаря»", - цитує Газзаєва прес-служба ФК "Динамо Київ".

Щодо швидкої заміни Ярмоленка, який провів на полі всього 10 хвилин тренер сказав наступне:

"По-перше, він не увійшов у гру, а по-друге, мені здалося, що він вийшов на поле надто заведеним. Його могли видалити".

Газзаєв не згоден з думкою, що після Ліги чемпіонів і Прем`єр-ліги Кубок України відійшов для "Динамо" на третій план:

"Для таких клубів, як «Динамо», всі турніри – і Кубок, і Суперкубок, і національна першість, і Ліга чемпіонів – мають однаковий пріоритет. Скрізь треба перемагати. Звичайнно, сьогодні ми теж дуже хотіли виграти, але, на жаль, не змогли. З яких причин – ми розберемося на найближчому теоретичному занятті".