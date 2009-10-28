Маскаєва спіймали на брехні про бій з Кличком

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Олег Маскаєв не має права на бій з Віталієм Кличком.

Про це заявив всесвітній боксерський союз (WBC), спростовуючи заяву спортсмена, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на джерела у WBC.

Нагадаємо, Маскаєв заявив, що він нібито за постановою суду отримав право провести відбірковий поєдинок за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу WBC, яким зараз володіє Віталій Кличко.

Водночас у рішенні суду не передбачалася гарантована можливість проведення Олегом Маскаєвим відбіркового бою. Суд ухвалив, що наразі Маскаєв не володіє статусом обов`язкового претендента і не може отримати його у своєму наступному поєдинку.

Нагадаємо, свій наступний бій Маскаєв проведе 11 грудня в Домініканській Республіці проти Негі Агілери.

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