Супердербі Шахтар - Динамо: на кого ставлять букмекери

Сьогодні відбудуться матчі 1/4 Кубка України з футболу. Найбільш захопливиим обіцяє бути протистояння двох одвічних суперників — «Шахтаря» і «Динамо» (початок гри о 19:30, пряма трансляція на ТРК "Україна"). У ньому Мірча Луческу спробує переграти Валерія Газзаєва.

«Шахтар» вперше в історії кубкових протистоянь в 1/4 фіналу прийме київське «Динамо». Газета "Известия в Украине" нагадує, раніше вони п`ять разів зустрічалися у фіналі і одного разу – в півфіналі. Всього суперники між собою зіграли шість кубкових матчів, у яких обидва клуби по три рази перемогли. Різниця забитих голів: 8:7 на користь «Шахтаря».

Газета "Сегодня" пише, що букмекери віддають перевагу донецькій команді. Так у Bwin на вихід до півфіналу "Шахтаря" дають 58%, "Динамо" — 42%, а найбільш імовірним рахунком бачать 1:0 на користь гірників.

1/4 фіналу Кубка України: «Шахтар» — «Динамо»

«Дніпро» — «Металург» Донецьк

«Таврія» — «Оболонь»

«Волинь» — «Металург» Запоріжжя

***Переможці пар виходять до 1/2 фіналу. Якщо основний час зустрічі не виявить переможця, то буде призначено два додаткові тайми по 15 хвилин кожен. Якщо й після цього рахунок залишиться нічийним, доля переможця вирішиться в серії післяматчевих пенальті.