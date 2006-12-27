Чи справді нікому не потрібен ФК ”Арсенал”

Екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що перший та другий аукціони з продажу футбольного клубу “Арсенал” не відбулися через погане інформаційне забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Відповідальність за аукціон, який не відбувся, несе Головне управління комунальної власності Києва. Головне управління не забезпечило через пресу, теле- радіоканали широку інформацію в межах України і за її межами про можливість участі акціонерів, як перший раз, так і вчора, 26 грудня”, - сказав ініціатор створення ФК “Арсеналу”.

Він нагадав, що колектив команди на своїх зборах обрав його Почесним президентом клубу, і тоді ж було прийнято рішення стати власником клубу “Арсенал”.

“Ми працюємо з юристами. Я працюю з начальником команди. Зустрічаємося кожні 2-3 дні. ЗАВАРОВ (тренер “Арсеналу” - УНІАН) сьогодні в Трускавці. Повернеться і ми повинні добитися, щоб команда “Арсенал” стала колективною, столичною, київською командою”, - повідомив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його словами, столична влада несе відповідальність за команду й зараз, оскільки аукціон не відбувся, і має передбачити фінансування клубу в бюджеті міста на перший квартал наступного року. “А якщо ні, то, як вступить в силу, ми в суді захистимо, що колектив клубу отримає безкоштовно право володіти “Арсеналом”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, призначений на 26 грудня повторний аукціон з продажу 80% статутного фонду муніципального футбольного клубу “Арсенал” не відбувся.

Конкурс не відбувся, як і попереднього разу, через відсутність заявок на участь в аукціоні. Згідно з документами конкурсу, початкова ціна частки міської громади, яка виставлялась на повторний конкурс, становила 770 тис. грн.