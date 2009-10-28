Ахметов - суддям: якщо я зайду - буде погано

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов в інтерв`ю висловився з приводу суддівства в українському чемпіонаті. Ахметов каже, що жодного разу не заходив у суддівську кімнату, але уточнив, що не знає, як вчинив би на емоціях, і чи пішов би спілкуватися із cуддями.

"Знаєте, я жодного разу туди (кімната суддів) не заходив. І більше того, я не знаю прізвищ арбітрів. Єдине, чув, що Луческу в інтерв`ю називав Шандора, Годуляна й Геренду. Цих я запам`ятав. А за великим рахунком я до ладу їх прізвищ і не знаю. Для мене це не важливо.

Коли ми відіграли з "Карпатами" і три пенальті поставили, у мене запитали, чому я сиджу такий смутний. Ви думаєте, я щасливий був тоді? У мене немає можливості дати гарну або погану оцінку діям арбітра. Я точно знаю, якщо їх не було, то суддю відразу дискваліфікують довічно.

Цього ресурсу в мене немає просто. І наступному судді покажуть: "Дивися, ще будеш так добре судити, пенальті поставиш "Шахтареві" - довічно дискваліфікуємо, а якщо призначиш пенальті у ворота "Шахтаря" - усе буде добре".

А що стосується, зайшов би я або не зайшов, то, думаю, не зайшов би. Але суддям можу порадити: у минулому я професійний боксер, нехай вони мають на увазі, якщо я зайду - буде погано.

Тому, сподіваюся, до цього справа не дійде. Буду намагатися контролювати свої емоції, але раптом вони мене виведуть, я ж не можу сказати, як я буду поводитися , якщо буду на емоціях, проведу я серію чи ні. Якщо проведу - їм буде погано, тому нехай будуть більш уважні, професійні й чесні", - цитує Ахметова офіційний сайт "Шахтаря".

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